L’UGTT espère que le gouvernement relancera le dialogue avec elle

L’UGTT n’a pas de position préalable concernant le référendum sur la nouvelle constitution, a indiqué son secrétaire général adjoint chargé de la migration Abdallah Euchi, précisant que cette question sera tranchée par les structures de l’organisation qui décideront de la position à adopter après avoir examiné son contenu.

Présidant la cérémonie de commémoration du 55e anniversaire du décès du leader syndicaliste Ahmed Tlili qui s’est tenue au siège de l’URT à Gafsa, il a ajouté que l’UGTT accueillera favorablement la nouvelle constitution si elle garantit les libertés, le droit à la grève et répond aux attentes des citoyens, travailleurs et société civile et consolide les acquis contenus dans les constitutions précédentes (1959 et 2014).

« Nous espérons que le gouvernement relancera le dialogue avec l’UGTT pour apaiser les tensions et satisfaire les demandes des travailleurs, notamment après la grève du 16 juin dernier dans le secteur public » a-t-il ajouté.