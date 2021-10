L’UGTT « refuse d’œuvrer sous le concept des comités populaires », affirme Taboubi

L’UGTT refuse de travailler et de se placer sous l’enseigne et le concept des comités populaires, a affirmé son secrétaire général, Nouredddine Taboubi.

Cité par Assarih online, il a ajouté qu’au rang des constantes et des traditions de l’Organisation ouvrière, figure en exergue son engagement dans le dialogue à la condition que ses objectifs et mécanismes soient clairs dans le cadre d’une approche consensuelle et participative, selon ses dires.

Taboubi a appelé le président de la République, Kais Saied, à dire au peuple la vérité sur la situation dans le pays et de clarifier son programme pour l’avenir , ses choix et ses orientations post-25 juillet.