L’UGTT résolument décidée  à s’opposer à la levée de la compensation des denrées essentielles

L’UGTT, par la voix de son secrétaire général adjoint, Hfaiedh Hfaiedh, a réaffirmé son attachement au rejet de la levée de la compensation des denrées essentielles.

Le responsable syndical, cité par Shems fm, a évoqué, ce samedi, une « hausse déguisée des prix des produits compensés, et ce travers les menées des spéculateurs qui monopolisent les marchandises au milieu des efforts inlassablement déployés par le citoyen pour acquérir ces produits à n’importe quel prix ».

Et d’ajouter : « On s’emploie à nous mettre devant le fait accompli aux fins de la levée de la compensation, laquelle est orientée à hauteur de 70% vers les sociétés, les hôtels, , les restaurants et les cafés luxueux utilisant les produits subventionnés ».

Hfaiedh a fait état de signes selon lesquels seules 900 mille familles tunisiennes seront éligibles à la subvention, affirmant que L’UGTT est décidée à s’y opposer.