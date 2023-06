L’UGTT s’attache à la reprise du dialogue et des négociations sociales avec la présidence du gouvernement

Le secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) chargé de la fonction publique Mohamed Chebbi a souligné que la centrale syndicale s’attache à la reprise du dialogue et des négociations avec la présidence du gouvernement pour l’application de l’accord du 15 septembre 2022, qui stipule la mise en œuvre de l’accord du 6 février relatif à la révision du statut de base de la fonction publique.

Il a souligné dans une déclaration à la TAP en marge de la réunion des cadres syndicaux de la fonction publique, organisée jeudi au siège de l’union régionale du travail (URT) à Sfax à l’initiative du bureau exécutif de l’URT de Sfax, que la centrale syndicale s’attache à la reprise du dialogue avec la présidence du gouvernement partant de sa conviction, que les questions relatives à la fonction publique et la réforme des établissements publics ne peuvent être résolues qu’à travers le dialogue et les négociations.

Le secrétaire général adjoint a affirmé que la réunion avec les cadres syndicaux de la fonction publique s’inscrit dans le cadre d’une recommandation émise par le bureau exécutif de la centrale syndicale après une série de réunions des bureaux exécutifs régionaux en vue de consolider le partenariat entre la centrale ouvrière et les structures syndicales dans les régions.

Chebbi a précisé que le programme d’action au cours de la prochaine période comporte l’organisation d’une conférence constitutionnelle, en vue de débattre du statut de base de la fonction publique et d’autres conférences similaires dans les établissements et entreprises publiques et le secteur privé, appelant à l’intensification des réunions pour permettre aux adhérents de l’UGTT de s’informer de l’évolution de la situation.

Par ailleurs, le secrétaire général adjoint de l’UGTT a déclaré que l’initiative nationale, qui est fin prête, est en phase d’étude entre les quatre présidents d’organisations et sera soumise aux structures syndicales et à la base avant sa publication dans les meilleurs délais.