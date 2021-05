L’unité d’urgence médicale mobile de l’hôpital régional de Menzel Bourguiba entrera en exploitation en juin 2021

Le ministre de la santé, Faouzi Mehdi a déclaré jeudi que l’unité d’urgence médicale mobile relevant de l’hôpital régional de Menzel Bourguiba (gouvernorat de Bizerte) entrera en exploitation au début du mois de juin prochain.

- Publicité-

Mehdi a indiqué dans une déclaration aux médias à l’occasion d’une visite non annoncée à l’hôpital régional de Menzel Bourguiba, que le ministère s’emploie en collaboration avec le gouverneur de la région et tous les services concernés, à renforcer davantage les conditions de travail et les prestations sanitaires au sein de l’hôpital.

A cette occasion, le ministre de la santé a présenté ses vœux de l’Aid El Fitr au staff médical, paramédical et administratif, louant les efforts déployés par le personnel médical dans le pays pour lutter contre la propagation du coronavirus.

De son coté, le gouverneur de Bizerte Mohamed Gouider a affirmé que plusieurs projets d’une valeur de 10 MD seront réalisés à l’hôpital de Menzel Bourguiba au titre de l’année 2021, ajoutant qu’une enveloppe supplémentaire sera consacrée à l’achat d’équipements médicaux dans le cadre des efforts visant la lutte contre la propagation du coronavirus.