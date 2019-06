L’US Ben Guerdane bat l’Espérance 1-0 et prend la 4e place

L’US Ben Guerdane a pris la quatième place de la Ligue 1 du football professionnel grâce à sa victoire face à l’Espérance de Tunis (1-0), en match en retard de la 25e journée, disputé mercredi à Ben Guerdane.

L’US Ben Guerdane qui avait besoin d’une victoire pour déloger le Club Africain de la 4e place qualificative pour la coupe de la CAF, a fait l’essentiel grâce à un but inscrit sur penalty par Chiheb Zoghlami à la 21e.

A une journée de la fin de la compétition, les protégés de Aymen Chaouat occupent la 4e position avec 38 points, à une longueur d’avance sur le Club Africain (37 points).

L’ultime journée sera donc décisive aussi bien pour la formation du Sud-Est que pour l’équipe de Bab Jedid puisqu’elles seront à l’épreuve de deux autres adversaires qui se disputent à leur tour la 2e place qualificative pour la Ligue des champions: le CS Sfaxien (3e, 49 pts) et l’Etoile du Sahel (2e, 51 pts).

Déjà assurée de conserver son titre, l’Espérance de Tunis, sans ses principaux titulaires, concède de son côté, sa 3e défaite de la saison et deuxième d’affilée après son derby perdu dimanche face au Club Africain (0-1).

Classement: Pts J G N P Bp Bc DB

1-ES Tunis 56 25 17 5 3 36 13 23 Champion

—————————————————————————————————-

2-ES Sahel 51 25 14 9 2 38 17 21

3-CS Sfaxien 49 25 13 10 2 32 15 17

4-US Ben Guerdane 38 25 10 8 7 22 19 2

5-Club Africain 37 25 11 4 10 22 22 0

6- C A. Bizertin 32 25 9 8 8 29 26 3

7-US Monastirienne 31 25 8 7 10 30 28 2

-US. Tataouine 31 25 7 10 8 29 36 -7

9-Stade Tunisien 28 25 7 7 11 26 33 -7

10-ES. Métlaoui 27 25 6 9 10 19 25 -6

11-JS Kairouanaise 25 25 6 7 12 17 29 -12

12-CS Hammam-Lif 22 25 4 10 11 14 22 -8

13-Stade Gabésien 20 25 5 8 12 20 30 -10

—————————————————————————————————–

14-AS Gabès 18 25 4 6 15 20 39 -19 (Relégué en L2)