l’US Monastir élimine la JS Omrane et passe en huitièmes de finale

L’US Monastir s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football (2024-2025), en battant la JS Omrane (2-1), dans le match comptant pour les seizièmes de finale, disputé lundi au stade Ben Jannet de Monastir.

Les buts ont été inscrits par Hazem Mastouri (19 sp) et Mahmoud Ghorbal (39) pour l’US Monastir, et par Amor Zouaghi (79) pour la JS Omrane.

Les ussémistes rejoignent ainsi au prochain tour le Club Africain, l’ES Zarzis, le Stade Tunisien, l’Etoile du Sahel, le CS Sfaxien, l’AS Soliman, l’US Ben Guerdane, l’EGS Gafsa, l’AS Gabès, l’AS Jelma,le CS Msaken, la JS Kairouan et la JS Manouba.

Les deux derniers matches opposeront le CS Bembla au CS Hammam-lif Lif, mardi, et l’Espérance de Tunis à l’AS Kasserine, le 16 avril.



Lundi 7 avril

A Monatir :

US Monastir – JS Omrane 2-1

Déjà joués

Dimanche 6 avril

A Tataouine :

US Tataouine – Club Africain 0-1

A Métlaoui :

ES Métlaoui – ES Zarzis 0-2

Au Bardo :

Stade Tunisien – O. Sidi Bouzid 1-0

A Mornag (à huis clos) :

SS Mornag – ES Sahel 0-1

A Oum Laarayes :

GS Oum Laarayes – AS Soliman 1-2

A Hammam Zriba :

US Zriba – CS Sfaxien 0-5

A Jelma :

AS Jelma – PS Sakiet Eddaier 1-0

Samedi 5 avril

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – CA Bizertin 0-0 (5-4 tab)

A Menzezl Bourguiba :

O. Béja – CS Msaken 0-1

A Gafsa :

EGS Gafsa – ESH Sousse 2-1

A Jendouba :

Jendouba Sport – AS Gabès 0-1

A Kairouan :

JS Kairouan – Sfax RS 1-0 a.p.

Jeudi 3 avril

A Khénis :

CS Kheniss – JS Mannouba 0-1

Reste à jouer

Mardi 8 avril

A Bembla :

CS Bembla – CS Hammam-lif Lif

Mercredi 16 avril

A Radès :

Espérance ST – AS Kasserine