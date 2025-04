L’UTAP appelle à accélérer le versement des indemnités aux agriculteurs au titre de 2024

Le Conseil des régions de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), réuni le 14 avril 2025, a appelé à accélérer le versement des indemnités dues aux agriculteurs au titre de l’année 2024, soulignant l’attachement des agriculteurs au Fonds d’indemnisation des dégâts agricoles causés par les catastrophes naturelles, qui constitue un acquis important pour le secteur.

Il a également souligné l’impératif de conjuguer les efforts pour assurer le succès de la prochaine récolte et des opérations de collecte, de dégagement et de stockage.

Il a, en outre, exhorté les autorités à accélérer la promulgation de l’arrêté saisonnier relatif à la campagne céréalière en maintenant la prime exceptionnelle de 10 dinars et en l’intégrant dans la prime de livraison rapide en raison du coût élevé de la production et des années successives de sécheresse.

Le conseil a, par ailleurs, appelé à veiller à la bonne répartition géographique des centres de collecte en fonction de la capacité de production des régions, à fournir des efforts supplémentaires dans les opérations de dégagement pour éviter la saturation des centres, à désenclaver les exploitations agricoles en réhabilitant les circuits agricoles et à nettoyer les abords des routes pour éviter le risque d’incendies.

Il a aussi appelé à inventorier et inspecter les superficies ensemencées en blé, destiné à l’ensemencement, qui a été mis à la disposition des producteurs par l’Office des céréales suite à l’épuisement des semences sélectionnées. Ce blé contient un pourcentage important d’orge dont il faut en tenir compte lors du processus de calibrage et de détermination du pourcentage d’impuretés, a souligné l’UTAP.

