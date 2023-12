M.Hattab : Des pertes de 25 milliards dinar causées par l’accord tuniso-turc

L’accord de libre échange entre la Tunisie et la Turquie a occasionné à la Tunisie des pertes de l’ordre de 25 milliards dinar, soit le tiers du budget de l’Etat, a estimé, mercredi 6 décembre, via Radio Shems FM, l’expert économique et financier Mourad Hattab qui a émis l’espoir de voir la révision de cet accord réaliser l’équilibre attendu.

L’accord dans sa version première a été une catastrophe pour le marché tunisien, d’autant que les marchandises turques ne répondent pas aux normes.

Soulignant que le politique a sauvé, de la sorte, l’économique, l’expert a enregistré avec satisfaction le refus des diktats du FMI et les autres mesures prises par le pouvoir politique dont notamment le processus de la conciliation pénale’.

Ce qui s’est passé en Tunisie en 2023, à travers l’ouverture de grands dossiers de lutte contre la corruption et la restitution de l’argent public spolié est sans précédent, a ajouté l’expert qui a affirmé qu’il s’agit de sommes colossales et de chiffres astronomiques.

Mourad Hattab a estimé que la Tunisie peut réaliser des taux de croissance de 5 et 6% pourvu de libérer l’initiative et de résorber la corruption et les divers aspects de l’économie de rente.