Madagascar : Signature d’un Pacte sur l’industrialisation entre le secteur public et le patronat 

Dans le but de dynamiser et d’étendre le tissu productif et d’améliorer sensiblement le climat des affaires, le Pacte sur l’industrialisation lie désormais l’État et les acteurs du secteur privé àMagagascar. « Cette initiative fait suite notamment à l’adoption de la loi sur les investissements et vise à promouvoir une coopération étroite entre les deux parties pour favoriser l’industrialisation du pays », a-t-on fait savoir. Lors de la cérémonie de signature de ce pacte, le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation a rappelé la place centrale que tiennent les entreprises dans le développement du pays.

Il a été expliqué aux organisations signataires que le Pacte sur l’industrialisation donnera aux entreprises l’opportunité d’évoluer aux côtés d’un État qui s’engage à améliorer leurs conditions d’activité et qui accorde un intérêt particulier aux secteurs économiques qualifiés d’un commun accord de prioritaires, à savoir l’agro-industrie, le textile, la transformation des ressources minérales, l’exploitation des huiles essentielles et les énergies renouvelables. Il a aussi été souligné que plusieurs projets sont en cours comme la mise en place du Conseil National pour l’Industrialisation de Madagascar (CNIM), la création du Fonds National pour le Développement Industriel (FNDI) et la promulgation du décret d’application de la loi sur le développement industriel.