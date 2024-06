Maddouri s’entretient avec le directeur général de l’organisation arabe du travail

Le directeur général de l’organisation arabe du travail Fayez Ali Metiri a exprimé vendredi, au cours d’un entretien avec le ministre des affaires sociales Kamel Maddouri, la disposition de son organisation à promouvoir les opportunités de coopération et à renforcer les capacités de tous les intervenants dans le domaine social.

Au cours de cet entretien au siège du ministère, Maddouri a passé en revue les relations de partenariat et de coopération fructueuses entre le ministère des affaires sociales et l’organisation arabe du travail, soulignant son attachement à la mise en oeuvre des projets bilatéraux en matière de dialogue social, d’appui au travail décent, du développement social, d’inclusion et de protection sociale et à tirer profit de l’échange des expériences de manière à impulser l’action arabe commune dans tous les secteurs.

Il a relevé l’importance de consolider davantage le centre arabe pour l’administration du travail et de l’emploi afin d’assurer son rayonnement à l’échelle nationale, arabe et internationale compte tenu de son rôle dans le domaine des études et des recherches sociales et sa capacité à établir des liens entre tous les pays arabes.