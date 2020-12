Maghrebia met 30 % de son capital en bourse

Les souscriptions à l’offre à prix ferme pour l’introduction d’Assurances Maghrebia sur le marché principal de la Bourse de Tunis, débuteront le mardi 22 décembre 2020. L’offre proposée s’effectuera par la mise sur le marché de 1,350 millions d’actions d’une valeur nominale de 10 DT chacune. Le pourcentage d’ouverture représente 30% du capital social actuel. Le prix de l’action est fixé à 55,500DT l’unité.

Cette introduction en bourse s’effectuera par:

Une Offre à Prix Ferme (OPF) portant sur 124 740 actions représentant 9,24% de l’offre au public et 2,77% du capital social de la société « Assurances Maghrebia, au prix de 55,500 DT l’action.

Les actions offertes dans le cadre de l’OPF seront adressées aux personnes physiques/ ou morales tunisiennes ou étrangères sollicitant au minimum 20 actions et au maximum 22 500 actions pour les non institutionnels et 124 740 actions pour les institutionnels.

Un placement global de 1 225 260 actions, représentant 90,76 % de l’offre au public et 27,23% du capital social de la société “Assurances Maghrebia” auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 027,500DT, centralisé auprès de l’Intermédiaire en Bourse MAC SA. Le placement global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’OPF, soit 55,500 DT l’action.

Maghrebia, filiale d’UFI GROUP d’Abdelaziz Sassi, est le troisième Groupe d’assurances de la place en termes de part de marché. Créé en 1973 , ce groupe affiche un chiffre d’affaire consolid à fin 2019 de 236 MDT, en progression de 8,4% par rapport à l’exercice précédent. Le résultat net consolidé a atteint, au cours du même exercice, 18,5 millions de DT, en croissance de 7,7% par rapport à celui de 2018.