Mahdia: 72 recrutements directs dans le cadre de la journée régionale du tourisme

Dans le cadre de la journée régionale du tourisme tenue à Mahdia, 72 demandeurs d’emploi ont bénéficié du recrutement direct, selon le directeur régional de l’emploi et de la formation professionnelle Tarek Mahjoub.

Plus de 300 demandeurs d’emploi ont pris par à cette manifestation pour effectuer plus de 400 entretiens directs avec les représentants de 12 unités touristiques installées à Mahdia.

Selon la même source, 263 demandeurs d’emploi ont été enregistrés pour effectuer un second entretien en vue d’intégrer l’une des unités touristiques de la région.

La journée régionale du tourisme a pour objectif de répondre à 497 offres d’emploi parmi les offres enregistrées dans les bureaux de l’emploi de la part de 14 unités touristiques installées dans le gouvernorat Mahdia, a précisé le responsable en signalant que les journées régionales du tourisme est un mécanisme initié par le ministère du tourisme, le ministère de l’emploi dans le cadre d’un programme de coopération tuniso-suisse.