Mahdia : Création de 12 marchés du producteur au consommateur durant le mois de Ramadan

Dans le gouvernorat de Mahdia, 12 marchés du producteur au consommateur seront aménagés au cours du mois de Ramadan, a annoncé Abdelfatah Chakchouk, gouverneur de Mahdia.

Lors d’une séance de travail tenue récemment et consacrée aux préparatifs pour le mois de Ramadan, le gouverneur de la région a indiqué que ces 12 marchés de vente directs seront installés dans la quasi-totalité des délégations du gouvernorat, soulignant que cette démarche « vise à fournir des produits de qualité et vendus au prix du coût de la production « .

» L’objectif de l’aménagement de ces marchés, consiste à lutter contre l’augmentation illégale des prix des produits alimentaires, en créant un contexte de concurrence « , a-t-il noté.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il s’est voulu rassurant quant à la disponibilité, en quantité suffisante, de tous les produits de consommation, y compris ceux dont la commercialisation avait connu une certaine perturbation pendant un certain temps, tels que le riz, le sucre, le lait et le café.

