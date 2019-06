Maher Hannachi élu meilleur joueur étoilé de la saison

L’Etoile du Sahel a choisi le milieu de terrain Maher Hannachi, meilleur joueur du club pour la saison 2018-2019, selon la page officielle Facebook de la formation sahélienne.

Hannachi, âgé de 34 ans, a réalisé une très bonne saison avec l’ES Sahel et a contribué de manière significative au triomphe du club tunisien en Coupe arabe des clubs arabes, à la deuxième place en championnat de ligue 1 professionnelle et la qualification pour la finale de la Coupe de Tunisie qui aura lieu le 17 août à Radès face à son ancienne équipe le CS Sfaxien, ainsi que la qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération.

L’Etoile a trouvé en Maher Hannachi, évoluant comme milieu offensif, le meilleur renfort possible chaque fois qu’il y avait des absences dans d’autres compartiments, en particulier sur le flanc droit.

Hannachi, qui a rejoint la formation étoilée la saison dernière en provenance du CS Sfaxien, a inscrit 6 buts en Ligue 1, 1 but en coupe de Tuniosie et deux buts en Coupe de la CAF.