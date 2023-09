Maldives-Présidentielle : Deuxième tour le 30 septembre

Le président sortant des Maldives, Ibrahim Mohamed Solih a déclaré dimanche chercher des alliés pour tenter de se faire réélire au deuxième tour de l’élection présidentielle, prévu le 30 septembre, après être arrivé deuxième la veille au premier tour selon des résultats définitifs.

Solih, 61 ans, a obtenu 86.161 voix (39,05%), derrière son principal rival, le maire de la capitale Mohamed Muizzu, 45 ans, qui a rassemblé 101.635 voix (46,06%).

Ilyas Labeeb, en rupture avec le parti de Solih, le Parti démocratique des Maldives (Maldivian Democratic Party, MDP), est arrivé en troisième position avec 15.839 voix (7,18%). Il n’a pas donné d’indication sur un soutien à l’un ou l’autre des candidats qui restent en lice.

« Nous devons nous allier à d’autres », a déclaré aux journalistes Solih qui avait obtenu 58,3% des voix lors de la précédente élection. Il a incriminé des « facteurs imprévus » pour sa contre-performance, sans plus de détails.

Le président sortant a fait du scrutin un référendum de facto sur la volonté de l’archipel de renouveler ses relations avec l’Inde.

Muizzu est proche de l’ex-président Abdulla Yameen (2013-2018), un partisan du rapprochement avec la Chine qui prône une réduction des liens économiques et militaires avec l’Inde.

Yameen, principale figure de l’opposition, purge une peine de 11 ans de prison après avoir été condamné en décembre pour corruption et blanchiment. Il s’est vu interdire de concourir à l’élection présidentielle.

Son parti, le Parti progressiste des Maldives soutient le maire de Malé et ancien ministre du Logement.

A son arrivée au pouvoir après avoir battu Yameen, qui avait massivement emprunté à la Chine pour des projets de construction durant ses cinq ans au pouvoir, Solih s’était empressé de rétablir les relations avec New Delhi.

- Publicité-