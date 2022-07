Mali: Attaque terroriste repoussée aux portes de la capitale

L’armée malienne a affirmé vendredi avoir repoussé une attaque « terroriste » attribuée à des jihadistes kamikazes qui ont tué au moins un soldat aux portes de la capitale Bamako, dans la ville-garnison de Kati, coeur de l’appareil militaire et résidence du chef de la junte au pouvoir.

Les forces armées maliennes ont contenu « des tentatives désespérées des terroristes de la Katiba Macina », affiliée au groupe jihadiste Al-Qaïda, « qui, tôt ce matin, aux environs de 05h00 (locales et GMT) ont tenté des actions kamikazes avec deux véhicules piégés bourrés d’explosifs contre une installation de la direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des armées », a déclaré l’Etat-major des armées maliennes dans un communiqué.

Le bilan provisoire de cette attaque est d’un soldat malien tué et six blessés, dont un civil, et de 7 assaillants « neutralisés », 8 interpellés et beaucoup de matériels récupérés, poursuit le communiqué.

Cette attaque est intervenue au lendemain d’une série de raids quasi-simultanés attribués à des jihadistes dans six localités différentes du Mali, dans les régions de Koulikoro (proche de Bamako) ainsi que de Ségou et Mopti (centre). Trois militaires maliens ont été tués, selon l’armée.