Mali : Au moins 5 soldats tués dans une attaque de la CMA

Cinq soldats maliens ont été tués et 11 autres sont portés disparus après l’attaque dimanche de deux camps militaires revendiquée par une alliance de groupes armés à dominante touareg dans le nord du Mali dimanche, a indiqué l’armée dans la nuit de lundi à mardi.

L’armée a aussi indiqué avoir perdu un avion mais avoir « neutralisé » plus d’une trentaine d’assaillants lors des combats à Léré, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Elle a imputé l’attaque à des « terroristes ».

La Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), une alliance de groupes séparatistes dominée par les Touareg, a revendiqué l’attaque et la prise de deux camps militaires dimanche à Léré, au sud-ouest de Tombouctou. Elle a aussi dit avoir abattu un avion de l’armée malienne.

Les assaillants ont ensuite quitté les lieux d’eux-mêmes ou en ont été chassés par les renforts de l’armée appuyés par l’aviation, selon les versions contradictoires des deux camps.

