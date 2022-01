Mali: La France et l’UE soutiennent les sanctions ouest-africaines contre la junte

La France et l’Union européenne soutiennent les « sanctions inédites » prises dimanche par les dirigeants ouest-africains contre la junte au pouvoir au Mali, a déclaré mardi le président Emmanuel Macron, en laissant entrevoir de nouvelles sanctions européennes.

« Nous soutenons » la « position très claire et ferme » prise par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), « qui marque la condamnation profonde des dérives de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises dénoncées », a déclaré le chef de l’Etat français.

« Nous sommes totalement solidaires de la région et de la position très courageuse et claire qui a été exprimée dimanche », a-t-il insisté au cours d’une conférence de presse avec le président du Conseil européen Charles Michel à l’Elysée.

Emmanuel Macron a précisé que les Européens se préparaient à renforcer à leur tour leurs sanctions. Les ministres des Affaires étrangères de l’UE devraient en discuter lors de leur réunion informelle prévue à Brest, dans l’ouest de la France, cette semaine. Et « d’ici à la fin du mois il y aura une réunion formelle pour que l’UE et l’ensemble des pays qui la composent puissent accompagner cette décision de sanctions », selon lui.

Réunis dimanche à Accra, les dirigeants ouest-africains ont décidé de fermer les frontières avec le Mali et de mettre le pays sous embargo, ce qui a suscité une vive réaction lundi des militaires au pouvoir à Bamako, qui ont rappelé leurs ambassadeurs.

Ces mesures sanctionnent notamment la promesse non tenue des colonels d’organiser le 27 février des élections présidentielle et législatives.