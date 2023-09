Mali : La Russie bloque une résolution de l’ONU contestée par Bamako

La Russie a opposé mercredi son veto à une proposition de l’ONU visant à étendre les sanctions ciblées au Mali, pays dirigé par l’armée et devenu un proche partenaire des mercenaires russes de Wagner.

Le texte prévoyait de prolonger d’un an le régime de sanctions mis en place en 2017 contre des individus mettant en danger l’accord de paix de 2015, et le mandat du comité d’experts chargés de les surveiller. Elle a recueilli 13 voix en faveur, une abstention (Chine) et une voix contre, celle de la Russie qui dispose d’un droit de veto.

La Russie était d’accord pour prolonger les sanctions, mais seulement pour la dernière fois, et voulait surtout dissoudre le comité d’experts dont elle conteste, avec Bamako, l’objectivité. Sa résolution en ce sens a été rejetée, avec une voix pour, une contre (Japon) et 13 abstentions.

Les sanctions « ne doivent pas être utilisées comme un moyen d’influence étrangère au Mali, et c’est ce que le comité d’experts faisait », a justifié l’ambassadeur russe Vassili Nebenzia, estimant que le projet de résolution préparée par la France et les Emirats arabes unis « n’aurait pas aidé le processus de paix » mais aurait « encore plus opposé les parties ».

Dans son dernier rapport publié la semaine dernière, le comité d’experts dénonçait des violences contre les femmes perpétrées de façon « systématique et organisée » par les forces armées maliennes et leurs « partenaires de sécurité étrangers », présumés être des membres du groupe paramilitaire russe Wagner.

« La Russie veut éliminer le comité d’experts pour étouffer la publication de vérités inconfortables sur les actions de Wagner au Mali », a lancé l’ambassadeur américain adjoint Robert Wood.

« La Russie place ses intérêts au-dessus de ceux de la région », a-t-il accusé, estimant qu’avec le retrait de la mission de maintien de la paix des Nations unies (Minusma) au Mali d’ici la fin de l’année, le comité d’experts constituerait « le dernier mécanisme de l’ONU restant pour surveiller et rendre compte des violations des droits de l’Homme » dans le pays.