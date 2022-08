Mali: L’Allemagne suspend «jusqu’à nouvel ordre» la majeure partie de ses opérations dans le pays

La décision a été prise vendredi 12 août après un nouveau refus de survol visant un appareil militaire allemand. Un refus de survol qui intervient alors que le ministre de la Défense malien avait lui-même donné son feu vert jeudi à son homologue allemande.

Sadio Camara et Christine Lambrecht ont échangé par téléphone jeudi et le ministre malien avait alors autorisé le vol prévu ce vendredi dans le cadre de la mission de l’ONU. Des actions et des paroles qui ne vont pas dans le même sens, a donc dénoncé son homologue allemande devant la presse de son pays ce matin, ce qui mène donc à la suspension des opérations allemandes au Mali.

L’armée allemande ne sera donc plus en mesure de soutenir les opérations de la Minusma. Sa présence au Mali se limitera désormais à des missions de sécurisation de ses propres soldats, a annoncé Berlin ce vendredi. Une perte opérationnelle importante pour la Minusma dont elle est un des principaux contributeurs.