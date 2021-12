Man United félicite sa pépite tunisienne pour sa prestation avec les aigles de Carthage

Le club anglais de Manchester United a félicité son jeune joueur tunisien, Hannibal Mejbri pour sa qualification avec les Aigles de Carthage en quarts de finale de la coupe arabe de la FIFA (Qatar 2021).

Les « Red Devils » ont salué, via leur site officiel, la prestation livrée par le jeune meneur de jeu lors du match de la 3e journée de la compétition remporté par la Tunisie devant les émiratis (1-0), face aux Emirats, lundi après-midi, à Doha, se voyant notamment désigné « homme du match ».

Une interview exclusive avec le joueur serait programmée pour ce week-end avec le joueur via « The official UTD Podcast ».