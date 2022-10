Foot – Ligue des champions (5e journée): Manchester City vise la première place à Dortmund

Manchester City se déplace à Dortmund pour le choc de la 5e journée de Ligue des Champions mardi, avec comme objectif décrocher la première place du groupe G, à l’issue d’une rencontre où le buteur madrilène Erling Haaland retrouvera ses anciens coéquipiers.

Déjà qualifié pour la suite de la compétition avec 10 points, City s’assurera la tête du groupe G en évitant la défaite lors de cette avant-dernière journée des poules.

L’attaquant des Sky Blues Erling Haaland, en grande forme après un nouveau doublé face à Brighton samedi en Premier League, retrouvera ses anciens coéquipiers allemands qui reviendraient à égalité de points en s’imposant.

Les hommes de Pep Guardiola, qui survolaient la phase de poules (3 victoires pour commencer), ont buté lors de la quatrième journée sur le Petit Poucet du groupe G, Copenhague (0-0), loin derrière avec 2 points.

Autre club assuré de sa qualification, le Real Madrid, champion en titre, se rendra sur la pelouse de Leipzig, son dauphin du groupe F.

Les Madrilènes devront faire sans Luka Modric. Le club a annoncé lundi qu’il ne serait pas du voyage, sans préciser la raison. Cette absence s’ajoutera à celle de Karim Benzema, le récent Ballon d’or déjà absent samedi en Liga face à Séville à cause d’un problème à la cuisse. Les Merengue pourront toujours compter sur Vinicius ou Eduardo Camavinga.

En mauvaise posture avec trois défaites en quatre matches, la Juventus Turin, troisième du groupe H, veut se relancer à Lisbonne. L’entraîneur Massimiliano Allegri a affirmé mardi vouloir sécuriser la troisième place, synonyme de Ligue Europa. Avec une victoire, les Italiens garderaient un très mince espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Dans le groupe E, Chelsea, lauréat en 2021, a su redresser la barre lors de sa double confrontation contre le Milan AC, après un mauvais départ, et cherchera à décrocher les trois points pour assurer sa qualification en huitièmes à Salzbourg, qui le talonne en deuxième place du groupe (6 pts).

En cas de nul, les Anglais compteront sur une victoire de l’AC Milan qui se déplacera à Zagreb. Les deux clubs restent également dans la course avec chacun 4 points au compteur.

- Publicité-