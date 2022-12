Mandat d’amener contre le fils de Rached Ghanouchi et autres suspects

Le procureur de la République et porte-parole du tribunal de première instance de Kasserine, Slaheddine Rachdi, a confirmé à Radio Mosaique FM, jeudi 1 décembre 2022, l’émission d’un mandat d’amener à l’encontre de deux personnes se trouvant à l’étranger, pour constitution d’entente en vue du changement de la forme de l’Etat, atteinte à la sûreté intérieure et incitation des citoyens à se dresser les uns contre les autres, et ce en attendant l’envoi de convocations de la part du magistrat chargé de l’information judiciaire ouverte à cet effet.

Parmi les personnes concernées par le mandat d’amener figure Mouadh Ghanouchi, fils de Rached Ghanouchi, ancien président du parlement dissous. Rappelons que le ministère public avait ordonné, fin octobre dernier, l’arrestation de quatre personnes soupçonnées de distribution de fonds afin de susciter des troubles à Kasserine.