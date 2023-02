Mandat de dépôt contre le directeur de Mosaique FM

Une information publiée par Mosaoqie F% ; mardi 21 février, indique que le juge d’instruction au Pôle judiciaire financier a émis, tard le soir de lundi 20 février 2023, un mandat de dépôt contre le directeur général de radio Mosaïque FM, Noureddine Boutar.

Selon l’avocat, Me Ayoub Ghedamsi, le juge d’instruction a expliqué cette décision par « l’utilisation de la ligne éditoriale de la Radio pour s’attaquer au plus haut symbole de l’État et exacerber les tensions dans le pays ».

Ghedamsi a ajouté que « le dossier se base sur des rapports sécuritaires dénués de preuves pour justifier une telle décision ».

« Cela ne se base que sur des déclarations et sur le travail des journalistes dans cette radio », a-t-il précisé, ajoutant que la défense a présenté tous les documents qui prouvent l’innocence de son client. « Nous sommes désormais convaincus que c’est la ligne éditoriale de Mosaïque FM qui dérange celui qui est derrière cette affaire », a noté l’avocat