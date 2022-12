Mandats de dépôt contre 2 ex hauts cadres de la Sûreté

Le juge d’instruction du Tribunal de première instance d’Ariana, a émis un mandat de dépôt contre l’ancien directeur de l’unité de lutte contre le terrorisme, Mohamed Khriji, et l’ancien directeur de la direction de la documentation et des archives, Boubaker Laabidi et leur mise à la disposition de l’enquête dans l’affaire de la « chambre noire au ministère de l’Intérieur ».

Selon Mosaïque Fm, plus de dix accusés sont, également, concernés par l’enquête dans cette affaire, dont l’ancien ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati.