 Manifestation haute en couleur à Tunis à l’occasion de la journée internationale de l’Afrique

Chaque année, la journée internationale de l’Afrique est célébrée le 25 mai en commémoration des

Accords de l’OUA/UA du 25 mai 1963, marquant la fondation de l’Organisation de l’unité africaine.

Cette journée est devenue une tradition fortement enracinée dans l’ensemble des pays africains. Elle est célébrée, chaque année, sous un thème particulier, cette année, avec le slogan: « Our Africa Our Future » (notre Afrique, notre futur).

C’est dans un esprit de promotion de la richesse culturelle du continent africain qu’une manifestation a été programmée dans ce cadre, les 24 et 25 mai au Palais des congrès de Tunis, de concert avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en vue de célébrer cette journée internationale de l’Afrique, en Tunisie, comportant des activités culturelles et scientifiques. Au programme : théâtre, musique et valorisation des produits (objets décoratifs, habits et accessoires) en provenance de diverses nations lors d’une foire-exposition intitulée « Foire des Traditions Africaines », outre un atelier de réflexion en tables rondes sous forme de « conférence-débat sur le thème de la cohésion sociale, l’intégration socio-économique et la mixité » avec la participation d’ experts tunisiens et migrants du continent, dont des représentants de la société civile et des chefs de communautés de migrants.

Le but est de favoriser le rapprochement entre les peuples de toutes les régions d’Afrique et de contribuer ainsi au renforcement des liens sociaux. Une première journée de célébration se déroulera le 24 mai 2023 au Palais des Congrès de Tunis sous le symbole de la culture, la paix et la cohésion sociale autour du vivre ensemble pour une Afrique plus unie et solidaire.

L’OIM entend, à travers ces activités, créer un dialogue entre différents acteurs, publics et privés, notamment les membres du Groupe des Ambassadeurs africains, les partenaires institutionnels et associatifs, et les organisations internationales, pour célébrer ensemble cette journée internationale de l’Afrique en Tunisie.

De nombreuses personnalités tunisiennes, africaines et internationales ont été invitées à rehausser de leur présence la manifestation dont la ministre des affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi et le ministre des affaires sociales, Malek Zahi.