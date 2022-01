Manifestations à l’occasion du 14 janvier: Les accès à l’avenue Habib Bourguiba fermés

Les forces de l’ordre ont fermé, dès les premières heures de ce vendredi 14 janvier, tous les accès conduisant à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis,.

Un important dispositif sécuritaire a été déployé autour de l’Avenue Habib Bourguiba, axe principal du centre ville, en prévision des manifestations auxquelles ont appelé plusieurs partis politiques à l’occasion de la célébration du 11ème anniversaire du 14 janvier 2011.

Suite aux recommandations émises le 11 janvier par le Comité scientifique de lutte contre le coronavirus et à la réunion d’un conseil ministériel, la présidence du gouvernement a décidé l’interdiction, pendant deux semaines renouvelables, de toute manifestation ouverte au public dans les espaces ouverts et fermés.

Plusieurs formations politiques dont le Mouvement Ennahdha, le Courant démocrate et le Parti républicain ont appelé à manifester pour exprimer le refus du changement opéré par le président de la République sur la date de la célébration de la Révolution.

Selon les correspondants de la TAP sur les lieux, les forces de l’ordre ont installé des barrages pour fouiller les piétons et leurs sacs. Elles ont également garé leurs véhicules, ainsi que ceux de la protection civile, le long de l’Avenue Habib Bourguiba pour y empêcher toute manifestation.

