Manouba-covid: 60 nouvelles personnes rétablies

Le gouvernorat de Manouba vient d’enregistrer un décès et 9 contaminations par la covid19 contre 60 nouveaux cas de guérison de l’infection, a fait savoir la directrice régionale de la santé à Manouba Nabila Kaddour.

Ainsi, le nombre total des personnes rétablies est passé à 1632 dans la région contre 711 patients qui portent encore le virus dont 708 cas placés en auto-confinement et 3 admis dans les établissements hospitaliers, a-t-elle souligné à l’Agence TAP.

Les cas positifs se trouvent à Tébourba (225 cas), Manouba (216 cas), Oued Ellil (76 cas), Jedaida (60 cas), Mornaguia (55 cas), El Battan (32 cas), Douar Hicher (29 cas) et Borj El Amri (25 cas).

Depuis la propagation de l’épidémie, le gouvernorat de Manouba a connu 2519 cas de contamination et 117 décès par le coronavirus.

