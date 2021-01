Manouba-covid: 89 nouveaux cas de guérison

Dans le gouvernorat de Manouba, 89 patients covid19 se sont rétablis de l’infection, portant le nombre total des cas de guérison à 2946 cas, a indiqué la directrice régionale de la santé Nabila Kaddour.

Également, 3 nouveaux décès des suites du coronavirus ont été enregistrés dans les délégations d’Oued Ellil et Borj El Amri, ce qui porte à 209 le nombre des défunts dans la région depuis la propagation de l’épidémie, a-t-elle souligné à l’Agence TAP.

Par ailleurs, 18 nouvelles personnes ont été testées positives à la covid-19, portant à 3740 le nombre total des contaminés dans le gouvernorat depuis l’apparition du virus.

Les nouveaux cas de contamination ont été découverts à Manouba, Jedaida, Borj El Amri, Oued Ellil, El Batta et Tébourba.

Selon la même source, 585 cas portent toujours le virus dans la région, dont 582 patients sont soumis à l’auto-isolement et 3 admis dans les hôpitaux.

Les cas positifs se répartissent comme suit : Manouba (253 cas), Tébourba (171 cas), Oued Ellil (49 cas), Jedeida (40 cas), Mornaguia, El Battan et Borj El Amri (19 cas dans chacune des délégations) et Douar Hicher (15 cas), d’après la même source.

- Publicité-