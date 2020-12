Manouba-covid19 : 24 nouveaux cas de guérison

Dans le gouvernorat de Manouba, 24 personnes atteintes de la covid19 se sont rétablies de l’infection, ce qui porte à 1377 le nombre total des cas de guérison dans la région.

Par ailleurs, deux décès supplémentaires des suites de la covid-19 ont été déclarés dans les délégations de Jedaida et Douar Hicher, portant à 165 le nombre total de morts dans le gouvernorat depuis la propagation de l’épidémie, a indiqué la directrice régionale de la santé à Manouba, Nabila Kaddour.

Egalement 4 nouvelles personnes ont été testés positives dans la région où le nombre total de contaminations a atteint 2277 depuis l’apparition du virus, a-t-elle souligné à l’Agence TAP.

Parmi ces contaminés, 736 cas portent encore le virus dont 733 soumis à l’auto-confinement à domicile et trois hospitalisés.

Selon la même source, les cas porteurs du virus se trouvent à Manouba (254 cas), Tébourba (198 cas), Mornaguia (73 cas), Jedeida (71 cas), Oued Ellil (62 cas), Douar Hicher (34 cas), Borj El Amri (22 cas) et El Batan (22 cas).

- Publicité-