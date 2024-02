Manouba: « Les besoins en formation dans l’administration publique », au profit des cadres du MJS

Le complexe sportif et de la jeunesse et de la Manouba a accueilli ce lundi, les travaux du colloque national sur « les besoins en formation dans l’administration publique », organisé à l’initiative du centre national de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, du sport et de l’éducation physique.

Dans une déclaration à la TAP, en marge du colloque, le chargé de la formation au sein du ministère de la jeunesse et du sport, Anouar Hidri a fait savoir que cet événement s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de la présidence du gouvernement visant à promouvoir les compétences des responsables et à définir les besoins en formation, en suivi et en évaluation.