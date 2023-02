Maroc : Akhannouch et Sanchez signent 2 accords et des lignes de crédit

Lors d’un sommet à Rabat jeudi, le Maroc représenté par le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch, et l’Espagne, représenté par le Premier ministre Pedro Sanchez, ont signé au moins de 20 accords dans les domaines du commerce et l’investissement, ainsi que des lignes de crédit pouvant atteindre 873 millions de dollars pour les entreprises espagnoles au Maroc.

« Nous établissons les bases de relations entre l’Espagne et le Maroc pour le présent et l’avenir, fondées sur la confiance mutuelle » a déclaré Sachez, comme s’il signifiait à son homologue marocain la volonté commune de dépasser les différents frontaliers et politiques entre les deux Royaumes.