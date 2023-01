Maroc : Alerte sur la politique de gestion des stocks pétroliers

Le Maroc dispose-t-il d’un stock de produits pétroliers suffisant? C’est la question que se pose le quotidien Les Inspirations Eco. À en croire Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du développement durable, la capacité de stockage est actuellement de 1,9 million de m3 de produits pétroliers liquides et d’environ un demi-million de m3 de gaz de pétrole liquéfié. Selon les dernières données, le stock de produits pétroliers a atteint plus de 30 jours de consommation nationale.

La ministre a également indiqué que son département s’emploie à accélérer tous les projets, notamment dans le secteur privé, pour développer des capacités de stockage supplémentaires pour le stockage des matières pétrolières, qui atteindront près d’un demi-million de mètres cubes, soit environ 13 jours supplémentaires, avec un investissement financier d’environ 2 milliards de dirhams à l’horizon 2023.

«Or, la réglementation en vigueur impose un stock de sécurité de 60 jours», indique le quotidien. Citant Mostafa Labrak, expert pétrolier et secrétaire général de la Fédération de l’énergie du Maroc, Les Inspirations Eco précise qu’il ne faut pas confondre stock de sécurité et stock outil. Le stock de sécurité n’est pas mouvementé, contrairement au stock outil dont disposent les distributeurs, et qui est généralement de 15 jours, pour alimenter le marché.