Maroc : Chariot souhaite reprendre les forages après les succès récents

La compagnie pétrolière et gazière Chariot a déclaré être impatiente de reprendre les forages au Maroc à Anchois (offshore) avec son nouveau partenaire Energean en août, après la récente découverte de gaz à Loukos (onshore).

Adonis Pouroulis, directeur général, a ajouté : « Depuis notre dernière série de résultats, nous avons fait progresser tous les actifs qui font partie de nos piliers gaz naturel, énergies renouvelables et hydrogène vert et, surtout, nous avons continué à réduire les risques dans chaque division de l’entreprise.

« Au Maroc, nous avons trouvé un partenaire très expérimenté pour notre projet gazier offshore d’Anchois, obtenu de nouveaux terrains et foré avec succès dans la licence onshore contiguë de Loukos.

« Nous avons sensiblement augmenté notre exposition à la production d’énergie renouvelable et au commerce de l’électricité en Afrique du Sud, poursuivi nos plans de financement et de développement pour notre activité de production d’électricité et fait avancer nos projets d’hydrogène vert en Mauritanie et au Maroc.

À Anchois, outre le puits foré en août, il existe une option pour un puits supplémentaire.

En ce qui concerne les activités liées à l’énergie renouvelable, un examen stratégique est en cours afin de garantir le financement et d’évaluer les meilleures perspectives de développement du portefeuille.

- Publicité-