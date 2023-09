Maroc: Course contre la montre pour retrouver des survivants. Un bilan de 2497 morts

Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, redoublent d’effort lundi pour retrouver d’éventuels survivants et fournir l’assistance à des centaines de sans-abris, plus de 48 heures après le séisme qui a fait près de 2.500 morts selon un nouveau bilan.

Le séisme, le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de soixante ans, a dévasté vendredi soir des villages entiers dans une région située au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech (centre), faisant 2.497 morts et de 2.476 blessés, selon un dernier bilan officiel publié lundi.

Dimanche soir, le Maroc a annoncé avoir accepté les offres de quatre pays d’envoyer des équipes de recherche et sauvetage: l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis.

Selon des correspondants de l’AFP, des secouristes espagnols étaient présents dans deux localités frappées par le séisme au sud de Marrakech, Talat Nyaqoub et Amizmiz.

A Talat Nyaqoub, douze ambulances, plusieurs dizaines de 4×4 de l’armée et de la gendarmerie étaient déployés. Une centaine de secouristes marocains sont briefés par leurs supérieurs avant de commencer les opérations de recherches dans le village.

« La grande difficulté réside dans les zones éloignées et difficiles d’accès comme ici, mais les blessées sont héliportés », a déclaré à l’AFP la cheffe d’une équipe de secouristes.