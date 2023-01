Maroc : Création d’un nouveau pôle industriel à Marrakech

L’Agence régionale d’exécution des projets de la région Marrakech-Safi vient de lancer un appel d’offres portant sur l’aménagement du Pôle industriel de Marrakech pour une enveloppe de près de 107 millions de dirhams.

Le terrain support du projet s’étale sur une superficie de 40 hectares, dont 0,5 hectare consacré à la zone de service. Il est accessible par la route reliant l’autoroute et Tamensourte.

Ce projet est composé de 76 parcelles industrielles locatives, 10 lots de services, une STEP avec un bassin de récupération des eaux traitées, un lot de ramassage des déchets, en plus d’un bassin d’orage et d’infiltration et des espaces verts, détaille le document.

Les coûts des prestations demandées par le maître d’ouvrage sont estimés à près de 107 millions de dirhams, apprend-on de l’avis d’appel d’offres qui précise aussi que le délai d’exécution des travaux est fixé à 15 mois à partir de la date de réception de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.