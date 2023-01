Maroc : Des dizaines de migrants  tentent de pénétrer dans l’enclave  de Melilla

Des dizaines de migrants marocains ont tenté durant la nuit du Nouvel An de pénétrer dans l’enclave de Melilla via la ville frontalière marocaine de Nador, a indiqué une ONG sur Twitter. Selon l’association marocaine des droits humains (AMDH), «des dizaines de jeunes Marocains ont tenté de traverser» vers Melilla, au nord du Maroc, via le poste-frontière de Nador, et «malgré le dispositif policier, quelques-uns ont réussi à s’y introduire». Il n’a pas été possible de confirmer cette information auprès des autorités marocaines.

Le 24 juin, près de 2.000 migrants en majorité originaires du Soudan avaient tenté de s’introduire dans Melilla via Nador. Cette tentative avait été précédée de violents heurts pendant plusieurs jours entre migrants et forces marocaines dans des campements clandestins installés aux alentours de Nador. Le drame a fait 23 morts parmi les migrants, selon les autorités marocaines, 27 d’après l’AMDH.

Ce bilan est le plus lourd jamais enregistré lors d’une des nombreuses tentatives de migrants d’entrer à Melilla et dans l’enclave espagnole voisine de Ceuta, seules frontières terrestres de l’Union européenne avec le continent africain.