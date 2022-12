Maroc: Fin de la crise des visas avec la France

La crise sur les visas qui empoisonnait depuis plus d’un an les relations entre la France et le Maroc est terminée. « Nous avons pris les mesures, avec nos partenaires marocains, pour restaurer une relation consulaire normale » dans le domaine migratoire, a déclaré Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue Nasser Bourita, à l’issue de leur entretien bilatéral, vendredi 16 décembre, depuis Rabat. Cette coopération est effective depuis lundi dernier, a-t-elle précisé.

« Le Maroc s’est interdit officiellement de commenter, par respect, une décision unilatérale et souveraine (de la France) », a expliqué de son côté le chef de la diplomatie marocaine Bourita, à propos de la décision de Paris en septembre de réduire de moitié les permis d’entrée accordés aux Marocains, aux Tunisiens et aux Algériens. « Aujourd’hui, la décision est une décision unilatérale que le Maroc respecte, et ne commentera pas officiellement, mais qui va dans le bon sens », a-t-il ajouté.