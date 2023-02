Maroc : Incertitudes autour de la visite d’Emmanuel Macron

Des incertitudes planent sur la visite du président de la République française au Maroc. Alors que des rumeurs font état de son arrivée le 26 avril, des sources diplomatiques affirment qu’il « n’y a rien de concret pour le moment. »

« Rien n’a été convenu dans ce sens avec la République française et on n’a pas la moindre visibilité concernant une éventuelle visite du président Macron », affirment à Maghreb-Intelligence plusieurs sources diplomatiques et politiques à Rabat. Une source proche du patronat marocain renchérit : « Cela ne se décide pas au pied levé et nous n’avons rien de concret pour le moment. »

En décembre, la cheffe de la diplomatie française Catherine Colona s’était rendue au Maroc, pour préparer la visite officielle du président français plusieurs fois reportée en raison de la situation tendue entre le Maroc et la France. Cette visite qui devait avoir lieu début de 2023 pourrait subir le même sort. Les relations entre Rabat et Paris se sont détériorées ces dernières semaines à la suite de l’adoption par des eurodéputés d’une résolution relevant la détérioration des droits de l’homme au Maroc. La France serait derrière cette manœuvre.