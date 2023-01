Maroc-Israël : Une mission d’affaires à Tel-Aviv, fin février prochain

Une mission B2B à Tel-Aviv est programmée du 27 février au 1er mars prochains. Objectif : donner aux donneurs d’ordres et aux opérateurs israéliens l’occasion de nouer des partenariats win-win. «Le marché israélien est l’un des marchés les plus performants sur le Moyen-Orient, et qui, depuis les deux années qui ont suivi l’accord bilatéral pour la mise en relation entre les deux nations, ne cesse d’attirer des investisseurs», a déclaré le président de l’Asmex, l’Association marocaine des exportateurs, Hassan Sentissi, cité dans un communiqué.

Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s, au cours de ces deux années d’accord diplomatique entre les deux pays, est estimé à 130 millions de dollars. Ces échanges en constante évolution touchent aussi bien le commerce que la R&D via l’industrie 4.0, l’industrie pharmaceutique et l’agroalimentaire, notamment. Le Maroc accapare une partie non négligeable des importations israéliennes avec une demande répartie comme suit : 84% agrumes, frais ou secs, 43% en sardines et sardinelle, 54% dans la catégorie couscous, 42% dans la tapisserie tissée à la main, 37% dans les conserves de maquereaux et de sardines, ainsi qu’une part de marché de 49% en importations relatives aux manteaux, capes et articles similaires.

Le Maroc a également une ambition franche de développer ses exportations vers Israël, en matière de phosphates et dérivés, chimie et parachimie, industrie de la transformation des produits de la mer et bien d’autres secteurs.