Maroc : l’agropole de Meknès au service de l’innovation agroalimentaire

« Ici, il y a tout ce dont a besoin une start-up en termes de prestations et de services. Que les jeunes entrepreneurs viennent avec des idées, ils en sortiront avec des clients ! », assure le directeur de l’Agriculture de la région de Fès-Meknès, Hidane Kamal, en allusion à l’agropole de cette ville.

Hidane Kamal explique, avec force détails, les atouts de l’agropole située en périphérie de l’ancienne ville impériale : « un accompagnement en recherche et développement par une équipe de chercheurs, des ateliers pour faire des essais techniques, un hall technologique pour tester les produits innovants et un accès à un large panel d’agro-industriels et de producteurs de la région, organisés au sein de clubs sectoriels comme ceux des oléiculteurs ou des arboriculteurs fruitiers. »





L’agropole de Meknès est la première structure créée dans le cadre du Plan Maroc Vert, parmi les sept agropoles des grands bassins de production. Le Maroc a fait de l’agriculture, un des piliers de son développement économique. Hautement stratégique pour la souveraineté alimentaire du pays, le Plan Maroc Vert, est soutenu par la Banque africaine de développement.

Le Plan Maroc Vert a donné naissance aux agropoles.

SOURCE

BAD (African Development Bank Group).