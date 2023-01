Maroc : L’Amazigh reconnue officiellement comme une langue de travail

Les autorités marocaines ont procédé au lancement officiel des procédures qui vont permettre l’intégration de l’Amazigh dans les administrations publiques. La cérémonie a été présidée par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Au cours de la cérémonie organisée par le ministère de la Transition numérique en partenariat avec l’Institut Royal de la Culture amazighe (IRCAM), ont été présentées les mesures et les procédures qui ont pour rôle de « faciliter l’accès des personnes qui parlent la langue aux services publics ».

Pour Aziz Akhannouch, « la reconnaissance officielle de la langue amazighe est le fruit de la volonté royale qui a permis de faire de grandes avancées ces vingt dernières années. Ce tournant historique a commencé avec le discours d’Ajdir prononcé par le Roi en 2001 », se réjouissant de l’aboutissement d’un processus qui ne date pas d’aujourd’hui. « Grâce aux efforts du gouvernement actuel, nous assistons à des manifestations de pérennisation de l’activation du caractère officiel de l’Amazigh comme stipulé dans la constitution de 2011, en lien avec la vision volontariste du roi », a-t-il ajouté.

De son côté, la ministre de la Transition numérique, Ghita Mezzour, a expliqué que « l’un des projets les plus importants est qu’il y a aujourd’hui 460 auxiliaires dans toutes les régions du Royaume qui parlent les trois dialectes » ce qui facilitera la communication avec les citoyens concernés et permettra « de les aider et de les orienter dans leur langue pour leur faciliter l’accès aux services publics, notamment les services administratifs et ceux de la santé ».