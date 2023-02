Maroc : Le coût du financement bancaire en hausse

Le coût du crédit bancaire continue de fluctuer. Après avoir reculé à 4,28% au premier trimestre 2022, monté légèrement à 4,29% un trimestre plus tard, régressé à 4,24% au troisième trimestre de 2022, le taux moyen global a connu une nette hausse de 26 points de base (pbs) à 4,50% au dernier trimestre de l’année, selon les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib sur les taux débiteurs. Si ce renchérissement a touché tous les segments de crédit, l’augmentation a été plus nette pour les comptes débiteurs et crédits de trésorerie, dont le taux débiteur a progressé de 38 pbs à 4,35%.

Les taux appliqués aux crédits à l’équipement affichent également une hausse importante (26 pbs à 4,40%), ceux des prêts immobiliers se sont renchéris de 15 pbs à 4,84%, alors que les taux assortissant les crédits à la consommation se sont presque stabilisés (+1 pbs à 6,40%).

Par secteur institutionnel, la hausse a été plus accentuée pour les taux appliqués aux crédits aux particuliers (+39 pbs à 5,72%) et ceux des prêts aux entreprises non financières ont progressé de 26 pbs à 4,30%. Pour les crédits aux entreprises non financières privées, le taux les assortissant s’est renchéri de 28 pbs à 4,40%, avec un taux de 4,19% (contre 3,87% un trimestre plus tôt) pour les grandes entreprises et de 5,04% (contre 4,94%) pour les très petites, petites et moyennes entreprises.