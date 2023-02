Maroc : Le déficit commercial a grimpé de  56,5% en  2022

Le déficit commercial s’est détérioré sur l’ensemble de l’année 2022, selon l’Office des changes. Après s’être établi à plus de 199,2 MMDH en 2021, il a atteint plus de 311,6 milliards de dirhams (MMDH) au terme de l’année écoulée. Ce qui traduit une hausse de 56,5% par rapport à l’année précédente.

Comme le relève l’Office des changes dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs de l’année 2022, les importations se sont accrues de 39,6% (+209.157MDH) sur les douze mois de l’année pour se situer à 737,7 MMDH au lieu de 528.6 MMDH une année auparavant.

En parallèle, les exportations se sont établies à 426,1 MMDH au titre de la même année 2022 contre 329,4 MMDH en 2021, correspondant à une hausse de 29,4% équivalant à plus de 96,7 MMDH, a affirmé l’Office des changes.

Des indicateurs des échanges extérieurs, il ressort que la hausse des importations de biens s’explique par l’augmentation des achats de l’ensemble des groupes de produits.

Selon les analystes de l’Office des changes, au cours de l’année écoulée, la facture énergétique a plus que doublé pour atteindre 153,5 MMDH, suite essentiellement à « l’accroissement des achats du gasoil et du fuel-oil (+40,3 MMDH) portés par la hausse des prix qui ont presque doublé (10.283DH/T contre 5.195DH/T), et dans une moindre mesure par celle des quantités (+7,2%) ».