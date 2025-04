Maroc : Le dirham se déprécie face au dollar et l’euro 

Le dirham marocain s’est déprécié de 0,2 % par rapport au dollar américain et de 0,4 % par rapport à l’euro durant la semaine du 27 mars au 2 avril, a annoncé Bank Al-Maghrib (BAM)

Durant cette période, aucune opération d’adjudication n’a été effectuée sur le marché des changes, selon le dernier bulletin hebdomadaire des indicateurs de Banque centrale du Maroc.

Au 28 mars 2025, les avoirs de réserve officiels du Maroc se sont établis à 371 milliards de dirhams (37,2 milliards USD), restant stables par rapport à la semaine précédente et affichant une hausse de 1,9 % en glissement annuel.

En ce qui concerne les interventions de la BAM, la moyenne journalière s’élève à 148,2 milliards de dirhams (14,8 milliards USD), dont 66,5 milliards de dirhams (environ 6,6 milliards USD) d’avances à 7 jours, 49,8 milliards de dirhams (5 milliards USD) de prises en pension à plus long terme et 32 milliards de dirhams (3,2 milliards USD) de prêts garantis.

