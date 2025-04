Maroc : Le FMI approuve un accord de ligne de crédit de 4,5 milliards de dollars sur deux ans

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un accord de 4,5 milliards de dollars sur deux ans pour le Maroc, destiné à la prévention des crises.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la ligne de crédit flexible (FCL), indique un communiqué, précisant que le Maroc a annulé l’accord précédent.

« Les autorités marocaines ont fait part de leur intention de considérer le nouvel accord comme un accord de précaution », a déclaré le FMI, notant qu’il s’agit de la deuxième FCL avec un accès réduit, conformément à l’objectif des autorités de contribuer à réduire l’accès lorsque les risques le permettent dans le cadre de leur stratégie de sortie progressive.

Kenji Okamura, directeur général adjoint et président par intérim du FMI, a parlé de la nouvelle ligne de crédit approuvée, saluant la résistance de l’économie marocaine aux différents chocs, en particulier la sécheresse qui a affecté la production agricole.

« Les cadres institutionnels et politiques très solides du Maroc ont permis de faire face à ces chocs, grâce à des politiques fiscales, monétaires et financières bien calibrées », a déclaré Okamura, soulignant que le gouvernement marocain s’est engagé à poursuivre la mise en œuvre de son ambitieux programme de réformes structurelles en vue d’une croissance plus résiliente et tirée par le secteur privé.

