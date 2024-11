Maroc : Le projet de loi de finances 2025 voté par le Parlement

La Chambre des représentants du Maroc a approuvé le projet de loi de finances 2025 à une large majorité, 171 voix pour, 56 contre et une abstention.

Le cadre du projet de loi de finances 2025 repose sur trois piliers principaux. Le premier est ancré dans l’importance de la justice sociale, du développement durable et de la promotion de l’investissement.

Le deuxième pilier est le nouveau modèle de développement, qui donne la priorité à la diversification économique et à la création d’emplois.

Le troisième pilier est le programme gouvernemental, qui se concentre sur l’établissement d’un État à orientation sociale, l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale et le renforcement de la gouvernance à tous les niveaux.

Les représentants du gouvernement ont salué le projet de loi de finances comme étant le reflet des priorités sociales du Maroc. Ils ont souligné les mesures visant à soutenir le pouvoir d’achat des citoyens, à augmenter les salaires et à maintenir les subventions pour les biens essentiels et la couverture santé.

Ils ont noté que le gouvernement a alloué 45 milliards de dirhams aux initiatives de dialogue social jusqu’en 2026 et a augmenté les budgets pour les secteurs critiques tels que la santé et l’éducation.

Les indicateurs économiques et budgétaires présentés au cours de la session comprennent une augmentation de l’investissement public, atteignant 340 milliards de dirhams.

