Maroc : Le projet du téléphérique de Tanger sur  les rails

Le projet du téléphérique de Tanger se concrétisera bientôt. Très attendu, ce projet entre dans la phase de l’appel d’offres pour la gestion déléguée du futur service public de transport collectif urbain par câble, dont l’ouverture des plis est prévue le 17 avril 2023. Il s’inscrit dans le cadre du mégaprojet de reconversion du port de Tanger ville, dont la réalisation a été confiée en mars 2010 à la SAPT (Société d’aménagement pour la reconversion de la zone portuaire de Tanger-ville). Cet appel public à la concurrence international permettra de «sélectionner un délégataire, ayant les compétences et les capacités techniques, humaines et financières pour mener à bien le financement, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance d’un système de téléphérique et de l’ensemble de ses composantes, dans le cadre d’une convention de gestion déléguée», selon la SAPT.

Comme il a été annoncé auparavant, ce nouveau système de transport par câble – qui est destiné à être une référence en termes de mobilité verte, permet de mieux relier le port à la médina et la partie extra-muros, tout en tenant compte de la diversité des flux des visiteurs croisiéristes, plaisanciers et locaux. L’objectif étant «d’améliorer l’attractivité touristique de la ville et de répondre à la diversité des flux des visiteurs en leur offrant une visite panoramique sur la médina, la kasbah, la marina et la baie de Tanger à travers une expérience unique», fait savoir la même source.