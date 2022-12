Maroc : Les Américains s’arrachent les  produits de l’artisanat marocain

Les États-Unis confirment leur première place dans le classement des pays de destination des produits d’artisanat marocain réalisant même une croissance de 45% durant les onze premiers mois de l’année 2022 en comparaison avec la même date en 2021.

Les exportations des produits d’artisanat ont progressé de 15% durant les onze premiers mois de l’année 2022. Selon les indicateurs du département de l’artisanat, ils s’élèvent à plus de 928, 66 millions de dirhams contre 807,86 millions de dirhams à fin novembre 2021. En tête du classement des meilleures exportations par famille de produits, on retrouve la poterie & pierre avec un chiffre d’affaires d’environ 288,33 millions de dirhams à fin novembre 2022 contre 231,57 millions de dirhams à la même date en 2021, en croissance de 25%. Sa part de marché est de 31%. Se chiffrant à plus de 198,45 millions de dirhams à fin novembre 2022 au lieu de 110,63 millions de dirhams à la même période de l’année passée, les exportations du tapis arrivent en deuxième place. Elles sont en hausse de 79%. La part de marché du tapis à fin novembre 2022 atteint 21%. La troisième position de ce classement est occupée par les produits de vannerie dont le chiffre d’affaires à l’export est de plus de 143,44 millions de dirhams au cours des onze premiers mois de 2022 (contre plus de 100,22 millions de dirhams à la même date en 2021), en augmentation de 43%. Cette famille de produits détient une part de marché de 15%.